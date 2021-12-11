ента новостей

09:32
Нам не нужны такие апельсины
09:08
Она хотела заработать на черной икре
08:33
Стали активно продавать машины
00:36
Домашнее поражение от «Фенербахче» не выбило «Зенит» из восьмёрки плей-офф в Евролиге
14:16
В Петербург не пропустили почти 25 тонн апельсинов
14:13
Театральный этикет от Татьяны Поляковой
13:42
В Петербурге 17-летняя девушка выпала из окна 4-го этажа
13:29
В Мурино задержали гражданина Люксембурга за угрозы взрыва в метро
13:14
В Ленобалсти пенсионерка перевела аферисту 2,4 миллиона рублей
13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
09:55
Снег сам не исчезает
09:07
Болеть надо официально!
08:11
Безработных стало меньше
18:00
Петербургской школе будет присвоено имя Героя России Геннадия Кичкайло
17:04
Крупный штраф заплатит компания Петербурга за неисполнение предписания Россельхознадзора
16:52
Премьер-министр Финляндии извинилась за то, что не изолировала себя после того, как появились фотографии в ночном клубе
13:06
ООН приостанавливает раздачу продуктов питания в двух городах Эфиопии после грабежей
13:02
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам почти 4 миллиона
12:56
В Петербурге задержали учителя, развращавшего подростков в школьном кабинете
12:32
В Петербурге полицейские пресекли производство поддельного алкоголя
10:09
Оборот компаний вырос
09:20
Пенсии снова заморозили
09:00
Коммунисты протестуют
21:43
Олаф Шольц назначен новым канцлером Германии
20:39
В Германии зафиксировано самое большое количество ежедневных смертей от COVID-19
20:32
В библиотеке Гоголя открывается выставка, посвященная проблемам экологии
14:17
В Ленобласти отчима заподозрили в насилии над падчерицей
14:07
В Петербурге полицейские провели рейды по этническим кафе
10:00
Грозят новыми санкциями
09:17
Пришли волки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Нам не нужны такие апельсины

Нам не нужны такие апельсины

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Петербурге запретили ввоз марокканских апельсинов

Ввоз продукции из других стран и регионов – обычное явление для Петербурга. Такие товары регулярно поступают в Северную столицу РФ. В большинстве случаев никаких проблем не возникает. Лишь бы все оказалось правильно оформлено. Но такое происходит не всегда.

«Питерец.ру» сообщает, что возникла проблема с большой партией апельсинов. 25 тонн этих фруктов привезли в Петербург из Марокко. Однако в документах содержались недостоверные сведения. Ошибки касались информации об экспортере. В результате ввоз этой продукции был запрещен.

Немного раньше аналогичная проблема возникла при ввозе 50 тонн аргентинской груши. Еще были проблемы с турецкой форелью. 18 тонн этой рыбы отправили в Петербург без необходимых документов. Так что подобные сложности при приеме груза возникают в порту Северной столицы практически регулярно. Как говорится, оформляйте товар правильно – и будет всем счастье!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 14:16
В Петербург не пропустили почти 25 тонн апельсинов
2-11-2021, 14:38
В Петербург не пропустили 23,6 тонн мандаринов без маркировки
5-07-2021, 09:57
Не нужны нам такие апельсины
30-09-2021, 19:46
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок
18-11-2020, 12:45
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 22,5 тысяч тонн импортных товаров
27-10-2020, 15:51
В минувшие выходные Россельхознадзор проконтролировал ввоз 19,5 тыс. тонн продукции

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
118
Вчера, 13:10
В Петербурге 3-летний мальчик попал под машину
0
264
6-12-2021, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
513
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
504
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
Наверх