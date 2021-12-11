Нам не нужны такие апельсины

Ввоз продукции из других стран и регионов – обычное явление для Петербурга. Такие товары регулярно поступают в Северную столицу РФ. В большинстве случаев никаких проблем не возникает. Лишь бы все оказалось правильно оформлено. Но такое происходит не всегда.

«Питерец.ру» сообщает, что возникла проблема с большой партией апельсинов. 25 тонн этих фруктов привезли в Петербург из Марокко. Однако в документах содержались недостоверные сведения. Ошибки касались информации об экспортере. В результате ввоз этой продукции был запрещен.

Немного раньше аналогичная проблема возникла при ввозе 50 тонн аргентинской груши. Еще были проблемы с турецкой форелью. 18 тонн этой рыбы отправили в Петербург без необходимых документов. Так что подобные сложности при приеме груза возникают в порту Северной столицы практически регулярно. Как говорится, оформляйте товар правильно – и будет всем счастье!