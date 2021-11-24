Михаил Романов попросил главу СК лично проконтролировать ход расследования ДТП с участием курьера из Киргизии

Депутатский запрос Председателю Следственного комитета РФ Александру Ивановичу Бастрыкину направил депутат Государственной Думы ФС РФ, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. В нем он попросил главу ведомства взять на личный контроль расследование случившегося в августе 2021 года в Санкт-Петербурге ДТП на улице Софьи Перовской. Там 25-летний курьер из Киргизии сбил на своей машине 8-летнюю девочку, в результате чего она получила тяжелую травму позвоночника.

По словам парламентария, мужчина совершил преступление, которое должно быть расследовано и квалифицировано в установленном порядке. Но виновник аварии сумел убедить родных девочки не обращаться в полицию, пообещав материальную помощь, после чего уехал в Бишкек. Михаил Романов попросил Александра Бастрыкина сделать все возможное для экстрадиции курьера из Киргизии и привлечения его к ответственности.

Михаил Романов подчеркнул: виновнику ДТП удалось скрыться от российского правосудия из-за бездействия правоохранителей. Депутат выразил недоумение по поводу того, что с самого начала по факту ДТП было возбуждено лишь административное производство, хотя результаты судебно-медицинской экспертизы доказали: здоровью девочки причинен серьезный вред.

Кроме того, парламентарий считает необходимым на законодательном уровне запретить применять штрафы к курьерам со стороны работодателей за опоздание к клиентам, так как по этой причине они часто торопятся и нарушают ПДД.