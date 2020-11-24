Михаил Романов направил обращение Владимиру Колокольцеву в связи с инцидентом со стрельбой в трамвае в Санкт-Петербурге

В трамвае на Бухарестской улице Фрунзенского района Санкт-Петербурга произошла драка и стрельба. В связи с инцидентом депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов направил обращение Министру внутренних дел РФ Владимиру Александровичу Колокольцеву с просьбой взять на личный контроль происшествие со стрельбой.

По словам парламентария, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что в момент случившейся стрельбы в вагоне трамвая было много других пассажиров. Михаил Романов считает необходимым дать всестороннюю правовую оценку инциденту, поскольку кондуктор общественного транспорта, находящийся при исполнении своих служебных обязанностей, был не только оскорблен одним из пассажиров, но и жестоко избит. Кондуктор получил рассечение головы и другие телесные повреждения. Депутат попросил главу МВД квалифицировать действия пассажира, отказавшегося платить за проезд и напавшего на кондуктора, с точки зрения создания общественной опасности для всех, кто в это время находился в трамвае, а также привлечь его к установленной законом ответственности.