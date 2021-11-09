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Питерец.ру » Общество » Как правильно питаться в ноябре?

Как правильно питаться в ноябре?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие продукты помогут бороться с вирусами и инфекциями

Все знают распространенное правило: лучшее лечение – это профилактика. Вам нужно предупредить болезнь и тогда не придется бороться с ней. Причем здесь нельзя забывать и об естественных средствах. Одним из таковых является правильное питание.

Это становится особенно актуально в преддверии наступающих холодов. Нужно помочь организму бороться с вирусами и инфекциями. Какие продукты будут наиболее актуальны в ноябре? Специалисты советуют употреблять овощи – картофель, чеснок, лук, помидоры и стручковую фасоль. Еще полезными окажутся корнеплоды – в том числе морковь, свекла, репа, сельдерей.

Очень полезными окажутся капуста и зелень. Еще следует включить в свой рацион гранат и хурму, поскольку в них содержится много полезных веществ, позволяющих вам компенсировать недостаток света и тепла. «Питерец.ру» также советует не забывать про цитрусовые и другие фрукты.

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