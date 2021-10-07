Пожилых людей призвали вакцинироваться

Руководитель Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов обратился к пожилым гражданам Северной столицы. Известный врач призвал их обязательно пройти вакцинацию. Без профилактики можно усугубить течение инфекции.

Кабанов признался, что не хочет видеть пожилых людей на больничной койке. Он желает, чтобы они здравствовали и спокойно гуляли в парке. Но для этого необходимо сделать прививку. Пациенты, прошедшие вакцинацию, переносят ковид гораздо легче, чем те, кто эту прививку не сделал. Специалист добавил, что нужно использовать ту вакцину, которую рекомендует врач.

Вакцинация для пожилых людей крайне важна, ведь в силу возраста у них скопились различные болячки. Это усугубляет ситуацию в случае заражения ковидом. Так что необходимо предпринять дополнительные меры защиты.

«Питерец.ру» напоминает, что в Северной столице сейчас наблюдается рост заболеваемости. Ситуация по коронавирусу достаточно напряженная.