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Питерец.ру » Общество » Спрос на Черногорию

Спрос на Черногорию

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы охотно едут в Черногорию

Период пандемии серьезно повлиял на туризм. Значительно сократилось количество поездок в зарубежные страны. В этой сфере действуют различные ограничения. Путешествующим людям приходится сдавать тест на коронавирус и соблюдать другие требования.

Однако подобные сложности присутствуют не везде. Например, сейчас наступил благоприятный период для поездок в Черногорию. Власти этой страны отменили ограничения для россиян. Теперь граждане РФ могут приезжать в Черногорию без теста на covid-19.

В результате у петербуржцев вырос спрос для поездок в Черногорию. «Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы стали чаще летать в Подгорицу и Тиват. Спрос увеличился на 115% и 134% соответственно.

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