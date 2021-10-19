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Питерец.ру » Общество » Кто виноват в низких темпах вакцинации?

Кто виноват в низких темпах вакцинации?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
doctorpiter.ru
Вице-спикер Госдумы назвал виновных в провале прививочной кампании

Ситуация с вакцинацией в России оказалась не такой, как планировали власти. Минздрав намеревался к осени привить 60% населения, на деле же едва удалось добиться показателя 40%. Свое мнение по этому поводу высказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам чиновника, в случившемся виновато государство. Людям не объяснили, почему нужно прививаться. При этом вина также лежит на ученых и экспертах. У людей появились вопросы: «Почему возникают осложнения после вакцины? Почему привитый человек тоже заболевает?» Однако ответы на них даны не были. Все это вылилось в недоверие к вакцине.

Толстой считает, что медицинское сообщество выбрало неверные слова для общения с населением. Вице-спикер отметил, что народ в России умнее. Поэтому разговаривать с гражданами нужно гораздо глубже, чем это происходит сейчас. Необходимо приводить серьезные аргументы. Только тогда можно будет получить хоть какое-то доверие к вакцинации. «Питерец.ру» считает, что Толстой абсолютно прав.

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