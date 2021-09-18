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Питерец.ру » Общество » Кинчев против вакцинации

Кинчев против вакцинации

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
womanhit.ru
Константин Кинчев высказал мнение относительно вакцинации

Известный музыкант Константин Кинчев поделился мнением относительно вакцинации. Он признался, что его беспокоят современные тенденции развития общества. Кинчев выступает против вакцинации и цифровизации.

По мнению музыканта, эти вещи приводят к изменению сознания и контролю. В итоге получается агрессивная реальность постмодерна. Кинчев же признался, что является традиционалистом. Константин считает, что сегодня вместо заботы о здоровье ставят опыты над людьми. Он весьма негативно относится к уколам, которые делаются под страхом увольнения. Музыкант выразил надежду, что Россия не пойдет по этому пути.

«Питерец.ру» считает, что каждый человек волен иметь свою точку зрения на происходящие сегодня события. При этом Кинчев несколько сгущает краски. Вакцинация – это попытка остановить пандемию коронавируса. Конечно, в этом вопросе допускается много перегибов и перекосов. Но со временем ситуация должна нормализоваться.

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