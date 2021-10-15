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В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию

В Санкт-Петербурге военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии выступил перед пациентами, проходящими постковидную реабилитацию, и врачами ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.
Росгвардейцы исполнили для зрителей всенародно любимые мелодии из знаменитых кинофильмов: «Я люблю тебя жизнь», «Гардемарины, вперёд», а также зарубежную и отечественную классику. Концерт завершился красочным дефиле и исполнением в движении поппурри песен о Ленинграде.
Своей акцией военные музыканты выразили признательность врачам и пожелали выздоровления всем больным. В настоящее время в Центре Алмазова проходят реабилитацию пациенты, перенесшие тяжелые формы коронавирусной инфекции, другие заболевания, а также после хирургических вмешательств.

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