В Петербурге оркестр Росгвардии выступил для пациентов, проходящих постковидную реабилитацию

В Санкт-Петербурге военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии выступил перед пациентами, проходящими постковидную реабилитацию, и врачами ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

Росгвардейцы исполнили для зрителей всенародно любимые мелодии из знаменитых кинофильмов: «Я люблю тебя жизнь», «Гардемарины, вперёд», а также зарубежную и отечественную классику. Концерт завершился красочным дефиле и исполнением в движении поппурри песен о Ленинграде.

Своей акцией военные музыканты выразили признательность врачам и пожелали выздоровления всем больным. В настоящее время в Центре Алмазова проходят реабилитацию пациенты, перенесшие тяжелые формы коронавирусной инфекции, другие заболевания, а также после хирургических вмешательств.