Доход гостиниц серьезно упал

«Питерец.ру» сообщает, что гостиничный бизнес Северной столицы серьезно пострадал во время пандемии коронавируса. По итогам первого полугодия объем доходов упал на 78%. Причем средний тариф в этом году составил 5200 руб. В прошлом году данный показатель был значительно выше – 9000 руб.

В большой степени на доходность гостиниц повлияла отмена ПМЭФ. Во время данного мероприятия в город приезжало большое количество людей из многих стран мира. Из-за отмены форума тарифы по рынку упали на 62%.

Пандемия коронавируса оказала влияние на многие сферы бизнеса. Гостиницы и отели серьезно пострадали в это время. Многие клиенты отменяли забронированные ранее номера. Такая тенденция характерна для многих городов.