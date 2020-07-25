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Питерец.ру » Экономика » Доход гостиниц серьезно упал

Доход гостиниц серьезно упал

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Доход петербургских гостиниц сократился более чем на три четверти

«Питерец.ру» сообщает, что гостиничный бизнес Северной столицы серьезно пострадал во время пандемии коронавируса. По итогам первого полугодия объем доходов упал на 78%. Причем средний тариф в этом году составил 5200 руб. В прошлом году данный показатель был значительно выше – 9000 руб.

В большой степени на доходность гостиниц повлияла отмена ПМЭФ. Во время данного мероприятия в город приезжало большое количество людей из многих стран мира. Из-за отмены форума тарифы по рынку упали на 62%.

Пандемия коронавируса оказала влияние на многие сферы бизнеса. Гостиницы и отели серьезно пострадали в это время. Многие клиенты отменяли забронированные ранее номера. Такая тенденция характерна для многих городов.

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