ента новостей

12:27
В Петербурге 17-летняя девушка упала с крыши многоэтажного дома
12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
12:10
В Петергофе пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму
11:56
В Павловске задержали похитителей могильных крестов с лютеранского кладбища
11:45
В Петербурге изъята из оборота крупная партия наркотиков
09:40
Ситуация с коронавирусом ухудшается
07:49
Что со свадьбами и разводами?
14:17
На корону «Миссис Россия 2020» претендуют две петербурженки
14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
13:00
Депутаты спросили Беглова: нужен ли Петербургу новый зоопарк?
12:57
Онлайн-проект «К 250-летию Чесменского боя. Память о великом сражении»
12:56
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
12:53
Выставка "Реалисты России"
12:48
В Петербурге пенсионерка стала жертвой эксгибициониста
12:43
В Петербурге задержали угонщика грузовика
12:40
В Приморском районе у петербуржца отобралим мобильник и банковскую карту
07:34
Страхование от коронавируса
07:32
Как быть интроверту
21:25
Дмитриева, Фоменко и Шнуров стали сопредседателями «Партии Роста»
16:27
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в двух районах города
12:47
ЦВЗ «Манеж» открылся для посетителей
12:17
В Петербурге число банкротов физлиц выросло на 48%
12:15
За полгода в Пулково прошли ветеринарный контроль десятки тысяч животных
12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
12:03
В Ленобласти сожгли семь самосвалов
10:29
Правила грибника
10:05
Развод после 4-5 лет – как его предотвратить?
23:20
Кевин Пангос – значимый новичок «Зенита»
19:12
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
16:01
Вадим Гришков выдвинут в губернаторы Ленобласти от КПРФ, но все ли этому рады?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Что со свадьбами и разводами?

Что со свадьбами и разводами?

0
67
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге заметно сократилось количество браков и разводов

«Питерец.ру» сообщает, что пандемия коронавируса оказала заметное влияние на сферу семьи. Так заметно изменилось количество заключенных браков. Например, в первую половину 2019 года в Петербурге появилось примерно 20 тыс. новых семей. За аналогичный период 2020 года это число снизилось до 14 тыс.

Статистика разводов тоже претерпела изменения. В первой половине 2019 года расторгнуть брак пожелали примерно 13 тыс. пар. За 6 месяцев 2020 года таких заявлений было подано порядка 8,5 тыс.

Подобное положение вещей легко объяснимо. Во время пандемии коронавируса люди больше концентрируют свое внимание на других моментах. Потому вопросы свадьбы и развода становятся для кого-то менее актуальными.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-05-2020, 09:19
Подорожали велосипеды
5-06-2020, 09:43
Как поведет себя рубль?
14-01-2020, 07:53
Много погибших
29-05-2020, 09:47
Сколько людей не работает?
30-03-2020, 06:22
Продажи кроссоверов возросли
2-03-2017, 09:59
Больше родов, меньше браков

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
30
Сегодня, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
134
Вчера, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
189
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
247
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх