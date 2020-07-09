Что со свадьбами и разводами?

«Питерец.ру» сообщает, что пандемия коронавируса оказала заметное влияние на сферу семьи. Так заметно изменилось количество заключенных браков. Например, в первую половину 2019 года в Петербурге появилось примерно 20 тыс. новых семей. За аналогичный период 2020 года это число снизилось до 14 тыс.

Статистика разводов тоже претерпела изменения. В первой половине 2019 года расторгнуть брак пожелали примерно 13 тыс. пар. За 6 месяцев 2020 года таких заявлений было подано порядка 8,5 тыс.

Подобное положение вещей легко объяснимо. Во время пандемии коронавируса люди больше концентрируют свое внимание на других моментах. Потому вопросы свадьбы и развода становятся для кого-то менее актуальными.