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Питерец.ру » Общество » Почему ковид атакует желудок?

Почему ковид атакует желудок?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Врач рассказал, почему коронавирус приводит к проблемам с ЖКТ

Борьба с ковидом продолжается на многих уровнях. Медицинские специалисты изучают действие вируса. Ученые разрабатывают вакцины и разрабатывают методы борьбы с заболеванием. Власти осуществляют общее руководство с учетом изменившихся реалий.

По имеющимся данным, увеличилось количество пациентов, у которых наблюдаются проблемы с желудком после перенесенного коронавируса. У 15% больных вообще появляются невыявленные ранее симптомы. Врачи объясняют эту картину мутацией вируса.

Ковид становится более сложным и начинает обнаруживать новые слабые места человеческого организма. Если раньше это были легкие, то теперь вирус поражает и другие зоны. Это четко прослеживается на примере штамма «дельта». Такую точку зрения высказал врач Александр Чепурнов.

Раньше вирусу нужно было 6-8 суток, чтобы болезнь дошла до тяжелой стадии. Теперь это происходит за 4-5 дней. Это привело к тому, что поражение желудочно-кишечного тракта стало происходить интенсивнее.

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