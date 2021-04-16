Выплаты для медиков

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице получили выплаты более 7 тыс. медработников, пострадавших при лечении больных с covid-19. Единовременные выплаты получили медики, заразившиеся коронавирусом в декабре прошлого года или в этом году.

7237 медработников получили по 300 тыс. руб. По 1 млн. руб. получили 15 семей медиков, погибших во время помощи пациентам с covid-19. Выплаты производились с 26 февраля, общая сумма составила 2,2 млрд. руб. В прошлом годы ковидные выплаты получили 17 тыс. медиков и 35 семей.

На медицинский персонал легла повышенная нагрузка во время пандемии. Эти люди лечили больных, рискуя собственной жизнью. К сожалению, кто-то сам не выжил в результате схватки со смертельно опасной болезнью.