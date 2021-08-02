Метеорологи ЗВО в Ленинградской области провели спецучение на новом комплексе «Сюжет -МБ»

В Ленинградской области специалисты гидрометеорологической службы Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по развертыванию нового мобильного автономного комплекса приема метеорологической информации «Сюжет-МБ», поступившего в ЗВО в текущем году.

Развертывание комплекса «Сюжет-МБ» в Ленинградской области позволит значительно улучшить вопросы аэронавигации авиации округа, в частности, специалисты получат возможность осуществлять мониторинг в районе Балтийского моря, как климатообразующего фактора в данном регионе.

Кроме того, метеорологический комплекс может предоставлять информацию о температуре водной поверхности, крупных лесных пожарах, проводить анализ уровня облачности.

«Сюжет-МБ» - система отечественного производства позволяет в режиме реального времени получать, регистрировать и обрабатывать необходимую информацию о погоде в любой точке мира, в том числе и в полевых условиях. В комплект комплекса входит ноутбуки переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Система позволяет отслеживать перемещение орбитальных метеоспутников для получения более достоверной метеорологической информации.