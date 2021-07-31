В Смольном намерены нарастить темпы вакцинации

Прививочная кампания в Петербурге заметно активизировалась. Например, в июле первую дозу вакцины получили свыше 400 тыс. жителей. Всего же с начала этой кампании в городе привили 1,3 млн. человек.

Буквально три месяца назад эти цифры казались не совсем реальными. Но сегодня мы видим, что вакцинация набрала хорошие обороты. Число людей, относящихся к прививкам от ковида прохладно или резко отрицательно, заметно сократилось.

Сейчас в Петербурге каждый день прививают по 30 тыс. человек. Однако имеющиеся мощности позволяют достигать большего. В Смольном намерены увеличить эти показатели до 40 тыс. вакцинируемых в сутки. Например, в августе откроется в ТЦ «Галерея». Там можно будет делать 1000 инъекций в сутки.

«Питерец.ру» считает, что в Северной столице вполне могут достичь желаемых результатов. Власти активно работают в данном направлении, что положительно влияет на ход вакцинации.