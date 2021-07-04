В общевойсковом объединении ЗВО продолжается приведение к военной присяге новобранцев»

На территории соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 150 военнослужащих призыва приняли воинскую присягу.

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, допуск родителей на территории соединений и воинских частей был ограничен. После торжественных мероприятий каждый военнослужащий смог пообщаться с родными по телефону.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций в местах построения личного состава была заблаговременно проведена специальная обработка с использованием войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

В ближайшее время призывники приступят к освоению программы одиночной подготовки, где им предстоит совершенствовать ранее полученные навыки ведения огня из стрелкового оружия, выполнения строевых приемов, физических упражнений и нормативов.

Военная присяга – торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооружённых Сил. Принимая присягу, он берет на себя высокие обязательства. Они и составляют смысл военной службы.