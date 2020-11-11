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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти первые команды призывников прибыли в воинские части общевойсковой армии ЗВО

В Ленобласти первые команды призывников прибыли в воинские части общевойсковой армии ЗВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленобласти первые команды призывников прибыли в воинские части общевойсковой армии ЗВО

Первые команды призывников после прохождения карантина и сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции прибыли для  прохождения службы в соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области.

Перевозка военнослужащих была организована на военном автотранспорте, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК перед погрузкой личного состава и по прибытии команд к месту назначения.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций, в соединениях были развернуты посты барьерного контроля с бесконтактной термометрией, обработкой одежды, обуви и рук военнослужащих. 

Кроме того, в казарменных помещениях, перед заселением личного состава была заблаговременно проведена дезинфекция спальных помещений, лестничных маршей, фасада здания и прилегающей территории при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

По прибытии каждому военнослужащему были выданы новые средства индивидуальной защиты -  антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски.

В ближайшее время призывники приступят к совершенствованию  начальной военной подготовки в ходе учебных занятий и освоению будущих военных специальностей.

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