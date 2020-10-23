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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих

В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих

Первые команды призывников со сборных пунктов военных комиссариатов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибыли для  прохождения службы в расположение Келецко-Берлинской артиллерийской бригады  общевойсковой армии Западного военного округа.

Перевозка от сборных пунктов до воинской части был организован на военном автотранспорте, прошедшим специальную обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК в стационарном парке пункта постоянной дислокации, перед погрузкой личного состава и по прибытии команд к месту назначения.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций, на пункте приема личного состава бригады были развернуты посты барьерного контроля с бесконтактной термометрией, обработкой одежды, обуви и рук военнослужащих. 

Кроме того, в казарменном помещении, перед заселением личного состава,  была заблаговременно проведена дезинфекция спальных помещений, лестничных маршей, фасада здания и прилегающей территории при помощи войсковых комплектов ДКВ-1К и авторазливочных станций АРС-14КМ.

По прибытии каждому военнослужащему были выданы новые средства индивидуальной защиты -  антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски. Всего, в рамках призыва запланирован прием более  2 тыс. военнослужащих.

В ближайшее время призывники приступят к прохождению медицинской комиссии, профессионально-психологического отбора и совершенствованию  начальной военной подготовки в ходе учебных занятий.

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