Проверка без предупреждения

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти будут усилены меры, направленные на соблюдение масочного режима. Теперь контроль за исполнением данного требования заметно ужесточат. Причем для проведения рейдов не понадобятся какие-либо предупреждения.

Стражи порядка и соответствующие органы власти смогут проводить внезапные проверки, поскольку предупреждать о проведения данных мероприятий теперь будет не нужно. Раньше в таких случаях нужно было предварительно ставить в известность муниципальные власти.

В регионе будут проверять торговые комплексы, магазины, транспорт и другие места. Цель этих мероприятий заключается не в штрафных санкциях, а в повышении социальной ответственности у людей. Контролировать эти мероприятия будут в областном комитете правопорядка и безопасности.