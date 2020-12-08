ента новостей

11:04
В Петербурге создана книга воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Перерыв на войну»
10:46
В Московском районе пенсионерке мошенницы обменяли 866 485 рублей
10:39
В Приморском районе пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
10:32
В Красногвардейском районе школьник выпал с 9-го этажа
10:22
В Петербурге мужчина сломал руку ребенку на детской площадке
08:54
Тарифы вырастут минимально
07:46
Локдаун близко?
19:30
Гранты для творческих проектов: возможности и правила получения
19:14
В Войскорово появилась детская площадка МЧС
15:52
В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»
15:46
В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить пункт выдачи интернет-магазина
15:37
В Ленобласти ликвидируют нелегальные съезды с региональных дорог
15:29
Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»
15:24
В Ленобласти нашли скелетированные останки человека
14:09
Выставка Concept Cars: La Grande Bellezza
13:49
Срок подачи заявок на фестиваль «Герои большой страны» продлевается
12:22
В Большом зале Филармонии выступит пианист Николай Луганский
12:05
Подросткам Петербурга подберут книгу по темпераменту
12:00
В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил
11:25
В Петербурге полицейские ликвидировали нарколабораторию
09:11
Они закрылись
08:46
Чубайс произвел залп
00:49
Умер бывший декан исторического факультета СПбГУ Игорь Фроянов
21:28
Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»
19:34
В Ленобласти водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях
19:31
«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения
08:58
Умерла старейшая петербурженка
08:19
Поток пассажиров снизился
12:41
Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»
12:38
Выставка «Monochrom»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Локдаун близко?

Локдаун близко?

0
53
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
В Петербурге могут ввести локдаун

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице очень тяжелая ситуация по коронавирусу. Губернатор Беглов заявил, что город близок к полному локдауну. Медицинские учреждения Петербурга работают в режиме максимальной мощности.

По словам градоначальника, пока в больницах есть места для ковидных пациентов. Однако при таком развитии событий после нового года все станет гораздо хуже. Из-за этого придется переводить все стационары в инфекционный режим. Так что Беглов призвал петербуржцев соблюдать правила. Он заявил, что борьба с пандемией – это общая ответственность.

Беглов описал реальную картину происходящего. Безусловно, власти не хотят вводить очередной карантин. Но ситуация может оказаться такой, что эти меры вводить придется.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-09-2020, 08:33
Беглов о возможных ограничениях
4-11-2020, 09:26
Так критично или нет?
21-10-2020, 09:07
Без локдауна?
23-03-2020, 08:22
Не приезжайте в Петербург
8-10-2018, 11:21
Беглов о выборах
15-01-2019, 08:30
Как соблюдать закон о тишине?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
262
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
285
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 127
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 554
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх