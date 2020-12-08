Локдаун близко?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице очень тяжелая ситуация по коронавирусу. Губернатор Беглов заявил, что город близок к полному локдауну. Медицинские учреждения Петербурга работают в режиме максимальной мощности.

По словам градоначальника, пока в больницах есть места для ковидных пациентов. Однако при таком развитии событий после нового года все станет гораздо хуже. Из-за этого придется переводить все стационары в инфекционный режим. Так что Беглов призвал петербуржцев соблюдать правила. Он заявил, что борьба с пандемией – это общая ответственность.

Беглов описал реальную картину происходящего. Безусловно, власти не хотят вводить очередной карантин. Но ситуация может оказаться такой, что эти меры вводить придется.