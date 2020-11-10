Попытка избежать локдауна

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы по-прежнему пытаются избежать жестких ограничительных мер. Губернатор Беглов заявил, что для этого делается все возможное. В Петербурге не желают полного локдауна, но число больных с коронавирусом стремительно растет.

Ранее власти заявляли, что повторного локдауна не будет. Однако сегодня это тема начинает звучать. Пока слышны только отголоски — карантин рассматривается на уровне вероятности. Но уже нет уверенности в том, что повторной самоизоляции не будет.

Безусловно, в Смольном не хотят подобного развития сюжета. Иначе это обернется большим ударом по экономике города и серьезным стрессом для граждан. Но при определенном раскладе власти снова прибегнут к жестким ограничениям.