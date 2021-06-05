В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение

В артиллерийском соединении общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцирующегося в Ленинградской области, в ходе весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу продолжается встреча молодого пополнения.

Для молодого пополнения подготовлена современная учебно-материальная база, организовано отдельное питание, пополнены запасы дезинфицирующих средств и медицинских масок с перчатками.

В настоящее время под руководством офицеров и сержантов, призывники проходят курс строевой, инженерной, огневой подготовки и радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ежедневно обрабатывают специальным раствором казарменные помещения и территории соединения.

По окончании «курса молодого бойца» и принятия Военной присяги, военнослужащих распределят по штатным подразделениям соединений и воинских частей объединения, для их дальнейшего прохождения службы.



