Payeer

ента новостей

16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
15:30
В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение
15:27
Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов
10:15
Коронавирус появился под Гатчиной
09:29
Так мешает оппозиция или нет?
20:54
ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве
15:29
«Летние чтения» в библиотеке Маяковского
12:57
В Ленобласти пироманы спалили две машины и дом местного коммерсанта
12:43
В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита
12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
12:06
В центре Петербурга задержали карманника
10:14
Россия выходит из кризиса?
09:33
Задолжали за капремонт
01:28
Фиаско с Канадой на чемпионате мира: Бобровский пропустил в овертайме
17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
17:25
Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге
17:18
В Ленобласти эконадзор за свалку выставил иск на 70 миллионов
16:41
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга
14:31
В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей
14:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей
11:57
В Ленобласти после пожара в вагончике-бытовке нашли останки человека
11:49
В Ленобласти подняты по учебной тревоге разведчики ЗВО
11:44
В Корабелке прошло открытие киберспортивного клуба «Marine Esports»
11:40
В Ленобласти расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе проверки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
11:36
В Петербурге бывшего тренера по плаванию подозревают в педофилии
11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
09:47
Куда уж без Катара?!
08:22
Собчак возмутилась высокими ценами в буфете ПМЭФ
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение

В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение

В артиллерийском соединении общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцирующегося в Ленинградской области, в ходе весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу продолжается встреча молодого пополнения.

Для молодого пополнения подготовлена современная учебно-материальная база, организовано отдельное питание, пополнены запасы дезинфицирующих средств и медицинских масок с перчатками.

В настоящее время под руководством офицеров и сержантов, призывники проходят курс строевой, инженерной, огневой подготовки и радиационной, химической и биологической защиты.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ежедневно обрабатывают специальным раствором казарменные помещения и территории соединения.

По окончании «курса молодого бойца» и принятия Военной присяги, военнослужащих распределят по штатным подразделениям соединений и воинских частей объединения, для их дальнейшего прохождения службы.


мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-11-2020, 16:35
Военнослужащие ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти
3-05-2021, 12:16
Военные химики ЗВО ежедневно проводят обработку более 5 тыс. кв. м сборных пунктов Военных комиссариатов Ленобласти
13-11-2020, 19:51
В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ометили профессиональный праздник
21-09-2020, 20:34
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий
23-10-2020, 21:28
В Ленобласти в общевойсковую армию ЗВО прибыло молодое пополнение военнослужащих
12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
12
Сегодня, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
129
Вчера, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
131
Вчера, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
0
127
Вчера, 12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
Наверх