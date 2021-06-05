Коронавирус появился под Гатчиной

Payeer

ента новостей

09:29
Так мешает оппозиция или нет?
20:54
ЛафаржХолсим и «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве
15:29
«Летние чтения» в библиотеке Маяковского
12:57
В Ленобласти пироманы спалили две машины и дом местного коммерсанта
12:43
В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита
12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
12:06
В центре Петербурга задержали карманника
10:14
Россия выходит из кризиса?
09:33
Задолжали за капремонт
01:28
Фиаско с Канадой на чемпионате мира: Бобровский пропустил в овертайме
17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
17:25
Итоги процедуры взвешивания участников боксерского шоу в Петербурге
17:18
В Ленобласти эконадзор за свалку выставил иск на 70 миллионов
16:41
«Газпром нефть» и СПбГУ намерены развивать технологическую долину Санкт-Петербурга
14:31
В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей
14:23
В Петербурге пенсионер перевел аферистке миллион рублей
11:57
В Ленобласти после пожара в вагончике-бытовке нашли останки человека
11:49
В Ленобласти подняты по учебной тревоге разведчики ЗВО
11:44
В Корабелке прошло открытие киберспортивного клуба «Marine Esports»
11:40
В Ленобласти расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе проверки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
11:36
В Петербурге бывшего тренера по плаванию подозревают в педофилии
11:27
В Петербурге автоледи сбила подростка на велосипеде
09:47
Куда уж без Катара?!
08:22
Собчак возмутилась высокими ценами в буфете ПМЭФ
23:30
В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Канадой
22:03
Выставка «Путь художника. Живопись и графика Святослава Рериха из собрания Музея Николая Рериха (Нью-Йорк)»
22:02
Выставка «Держава Рериха»
21:59
Выставка «Чаша неотпитая. Монголия»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Коронавирус появился под Гатчиной

Коронавирус появился под Гатчиной

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В деревне под Гатчиной произошла вспышка ковида

«Питерец.ру» сообщает, что в дер. Новое Хинколово, находящейся в 13 км от Гатчины, обнаружена вспышка коронавируса. Он выявлен у 16 иностранцев, которые проживают на территории бывшей фермы. Причем там находится 32 иностранца, часть из них приехала из Индии, Вьетнама и Кореи.

Эти люди проживают в Ленобласти легально, никаких проблем с документами нет. Часть больных отправили на госпитализацию, остальные лечатся амбулаторно. На ферме проводят карантинные мероприятия. Администрация Гатчинского района делает все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Опасность ситуации в том, что Индия является рассадником особо заразного штамма, а некоторые из заразившихся как раз прибыли оттуда. Пока не ясно, какой именно тип вируса выявлен под Гатчиной.

Можно ли назвать эту вспышку серьезной? Конечно, особенно для такой небольшой деревни. Однако не нужно впадать в панику, а лучше заняться решением проблемы. К сожалению, у нас распространены два типа реакции, когда люди ведут себя так, что все плохо или ничего не происходит. Получается, у нас или всеобщая эпидемия, или никакого вируса нет.

Что касается ажиотажа вокруг этой ситуации, то он больше обусловлен поездкой президента в Гатчину. Сегодня Владимир Путин примет участие в открытии памятника. Только поэтому на заболевших иностранцев обратили столь серьезное внимание. И это печально, поскольку жизнь и здоровье людей ценны сами по себе.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-03-2020, 08:24
Их проверят на опасный вирус
16-03-2020, 10:13
Борьба с вирусом усиливается
20-04-2020, 09:16
Коронавирус можно лечить и на дому
22-06-2020, 10:11
Группа крови и коронавирус
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
27-04-2020, 09:08
Насколько вреден смартфон

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
119
Вчера, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
123
Вчера, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
0
117
Вчера, 12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
0
155
3-06-2021, 17:32
В Ленобласти двое подростков разбились на скутере
Наверх