Коронавирус появился под Гатчиной

«Питерец.ру» сообщает, что в дер. Новое Хинколово, находящейся в 13 км от Гатчины, обнаружена вспышка коронавируса. Он выявлен у 16 иностранцев, которые проживают на территории бывшей фермы. Причем там находится 32 иностранца, часть из них приехала из Индии, Вьетнама и Кореи.

Эти люди проживают в Ленобласти легально, никаких проблем с документами нет. Часть больных отправили на госпитализацию, остальные лечатся амбулаторно. На ферме проводят карантинные мероприятия. Администрация Гатчинского района делает все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Опасность ситуации в том, что Индия является рассадником особо заразного штамма, а некоторые из заразившихся как раз прибыли оттуда. Пока не ясно, какой именно тип вируса выявлен под Гатчиной.

Можно ли назвать эту вспышку серьезной? Конечно, особенно для такой небольшой деревни. Однако не нужно впадать в панику, а лучше заняться решением проблемы. К сожалению, у нас распространены два типа реакции, когда люди ведут себя так, что все плохо или ничего не происходит. Получается, у нас или всеобщая эпидемия, или никакого вируса нет.

Что касается ажиотажа вокруг этой ситуации, то он больше обусловлен поездкой президента в Гатчину. Сегодня Владимир Путин примет участие в открытии памятника. Только поэтому на заболевших иностранцев обратили столь серьезное внимание. И это печально, поскольку жизнь и здоровье людей ценны сами по себе.