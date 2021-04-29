Payeer

ента новостей

19:57
В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы
17:27
Первая тренировку пролёта боевой авиации ЗВО к Параду Победы прошла в небе над Санкт-Петербургом
17:26
Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом
17:22
Концерт в день рождения Солы Моновой
17:15
Теплосеть провела противоаварийные учения в Кировском районе
14:47
Россельхознадзор не пропустил в Петербург 23 тонны аргентинского сыра
14:44
В Петербурге осудят грабителей банков, которые совнршили три дерзких налета на банки
12:49
Красноармеец, защищавший Ленинград, отправится на Родину
12:01
На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
07:23
Фальшивой валюты стало больше
06:04
Спрос на новостройки упал
01:31
«Барселона» обыграла «Зенит» в Петербурге и вышла вперёд в серии, Бэрон набрал 19 очков
22:36
Фестиваль изобретательной музыки St. Fields
22:33
Ювелирная выставка «Версия»
22:31
В Санкт-Петербурге командующий ЗВО открыл выставку, посвящённую службе царских офицеров в Красной армии
16:52
Владимир Путин поситил новую станцию скорой медицинской помощи в Пушкине
16:31
Россельхознадзор не пропустил в Петербург 29 тонн креветок
16:29
Пятый канал начал съемки сериала «48 часов»
16:21
Фестиваль «Весна на Лоцманской-2021»
14:13
Гастрономический фестиваль «Корюшка идет»
11:47
В Петербурге пятерых полицейских наградили медалью «За смелость во имя спасения»
08:36
Путин снова встретился с Бегловым
08:01
Выплаты станут ежегодными?
19:22
Глаголом жги сердца людей: команда артели поэтов «НеоЛира» с размахом отметит день рождения проекта
19:19
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
16:07
Исторический парк подарит горожанам праздничный концерт в честь Дня Победы!
16:01
Концерт 4 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии
15:50
В Петербурге прошел интеллектуальный турнир «Дебаты»
15:45
На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения
15:40
В Великом Новгороде стартовала военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Теплосеть провела противоаварийные учения в Кировском районе

Теплосеть провела противоаварийные учения в Кировском районе

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Теплосеть
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели противоаварийные учения в Кировском районе города

Цель мероприятия – отработка оперативного взаимодействия аварийно-спасательных бригад с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами при устранении технологических нарушений на теплосетях.

По сценарию учений в результате повреждения трубопровода возникло вытекание горячей воды около дома 62, корпус 1 по улице Маршала Захарова. Сообщение о технологическом нарушении поступило от населения через службу «004» в центральную диспетчерскую службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Во время тренировки оперативные бригады предприятия прибыли на место повреждения и совместно с аварийными бригадами управляющих организаций Кировского района приступили к обеспечению мер безопасности и ликвидации последствий. Участок тепловой сети был отключен для организации временной схемы теплоснабжения.

Благодаря слаженным действиям представителей всех служб условный дефект устранен в нормативный срок.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.

Источник: Теплосеть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

27-10-2020, 15:44
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели противоаварийные учения в Московском районе
19-08-2020, 11:35
В Невском районе приступили к модернизации тепломагистрали
13-08-2020, 14:54
В Московском районе приступили к реконструкции тепломагистрали
13-07-2020, 15:57
«Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания в Кировском районе
5-02-2021, 16:48
В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме
21-01-2021, 11:48
Из-за перепада температур АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
157
27-04-2021, 11:25
На юге Петербурга в ДТП пострадал подросток
0
164
26-04-2021, 11:23
В Ленобласти В ДТП погиб ребенок и пострадали трое взрослых
0
238
22-04-2021, 20:32
Серьезное ДТП на внутренней стороне КАД
0
303
21-04-2021, 16:13
Трассу «Кола» перекрыло массовое ДТП
Наверх