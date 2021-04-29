Теплосеть провела противоаварийные учения в Кировском районе

Цель мероприятия – отработка оперативного взаимодействия аварийно-спасательных бригад с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами при устранении технологических нарушений на теплосетях.

По сценарию учений в результате повреждения трубопровода возникло вытекание горячей воды около дома 62, корпус 1 по улице Маршала Захарова. Сообщение о технологическом нарушении поступило от населения через службу «004» в центральную диспетчерскую службу АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Во время тренировки оперативные бригады предприятия прибыли на место повреждения и совместно с аварийными бригадами управляющих организаций Кировского района приступили к обеспечению мер безопасности и ликвидации последствий. Участок тепловой сети был отключен для организации временной схемы теплоснабжения.

Благодаря слаженным действиям представителей всех служб условный дефект устранен в нормативный срок.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.