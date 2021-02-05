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Питерец.ру » Общество » В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме

В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме

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Опубликовал: Вадик Котов
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Теплосеть
В связи с похолоданием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме

С 5 февраля 2021 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на усиленный режим работы в связи с предстоящим понижением температуры наружного воздуха.

– При изменении погодных условий производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки на системы отопления, – отметил главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов. – В связи с этим наши оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» убедительно просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112.

Справка

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 5 по 12 февраля 2021 года температура наружного воздуха опустится до - 16 °C.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн. горожан.

Источник: Пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
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