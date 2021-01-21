Из-за перепада температур АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме

С 21 января 2021 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходит на усиленный режим работы в связи с предстоящим повышением температуры наружного воздуха.

– При изменении погодных условий, колебании температуры наружного воздуха производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки на системы отопления, – отметил главный инженер АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Антонов. – Наши оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» убедительно просит жителей города не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность и незамедлительно сообщать о данных фактах по телефону 004 или 112.

Справка

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 21 по 25 января 2021 года температура наружного воздуха будет колебаться от - 12 °C до + 3 °C.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн. горожан.