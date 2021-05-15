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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартуют окружные игры Всероссийской юнармейской лиги КВН

В Петербурге стартуют окружные игры Всероссийской юнармейской лиги КВН

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Юнармия
В Санкт-Петербурге стартуют окружные игры Всероссийской юнармейской лиги КВН

Ровно на один день культурная столица превратится в столицу юмора. 16 мая в Санкт-Петербурге пройдет окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН. Ее тема – одна из самых актуальных «60 лет в космосе». За победу на сцене Дома Офицеров Западного военного округа боролись девять команд. Это «Веселые ребята» из Ивановской области, «Спецназ» и «Прикол» из Москвы,  «Папа хотел сына» из Калининградской  области, «Так и есть» и «План Х» из Подмосковья, «Сборная депутатских детей» из Вологодской области, «Алмия» из Курской области. Принимающая сторона выставит на конкурс сатиры и юмора «Войска дяди Вовы». Игра состоит из двух конкурсов «Приветствие» и «Домашнее задание».

Ребята не побоялись выйти на сцену против тяжеловесов юнармейского юмора – «Сборной депутатских детей». В прошлом году именно эта команда сыграла в финале Юнармейской Лиги КВН в Центральном театре Российской армии.  Эмоции от той встречи свежи до сих пор, поделился Дмитрий Воронин.

«Мы получили колоссальный опыт, заряд энергии и хорошего настроения. С нами работали редакторы и режиссеры из высшей Лиги КВН, мы выходили на одну сцену с известными актерами и шоуменами. В конкурсе «Стем со звездой» нас поддержал Александр Бурдашев из «Наполеон Динамит». Его бешеная энергетика, в том числе, помогла нам подняться  на третье место. Но в этот раз мы настроены только на «золото», - рассказал участник команды «Сборная депутатских детей».  

Оно и понятно, ведь на кону – выход в финал. Из девяти команд жюри придется выбрать только одну. Но этим юнармейским сборным веселых и находчивых есть, что показать зрителям. Они уже  победили – в ходе конкурсного отбора на окружные игры, пояснила первый заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ», директор АНО «Авангард» Дарья Борисова.

«Из разных уголков России юнармейские команды КВН присылали свои работы. Мы определили, что это будет конкурс «Приветствие». Поверьте, редакторской группе Всероссийской юнармейской лиги КВН пришлось не просто. Все ребята талантливые и с большим потенциалом. Но если это конкурс, в нем должны быть победители…. Тем, кто не дошел до окружного этапа не нужно расстраиваться. Юнармейский КВН – мероприятие круглогодичное. А значит, будут еще возможности показать себя. Например, на Фестивале юнармейской лиги КВН. У его победителя -  прямая дорога в финал. Без всяких отборочных и окружных. Так что дерзайте!» - отметила Дарья Борисова.

Счастливый билет в финал этого года – у команды КВН «По берегу» из Волгоградской области. Во время онлайн - фестиваля, который проходил декабре 2020 года, ребята оставили далеко позади всех соперников. Им осталось дождаться остальных участников финальной встречи  – они определятся по итогам окружных игр в Тюмени, Хабаровске, Казани и Ставрополе.

Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН состоится осенью в  Москве. В прошлый раз поддержать юнармейцев пришла популярная российская певица Полина Гагарина. Кто станет хедлайнером нынешнего сезона – пока держат в секрете. Но организаторы обещают: это будет «космос».

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Адрес: Литейный проспект д.20 Дом Офицеров Западного военного округа

Время: 18.00

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