В Петербурге стартуют окружные игры Всероссийской юнармейской лиги КВН

Ровно на один день культурная столица превратится в столицу юмора. 16 мая в Санкт-Петербурге пройдет окружная игра Всероссийской юнармейской лиги КВН. Ее тема – одна из самых актуальных «60 лет в космосе». За победу на сцене Дома Офицеров Западного военного округа боролись девять команд. Это «Веселые ребята» из Ивановской области, «Спецназ» и «Прикол» из Москвы, «Папа хотел сына» из Калининградской области, «Так и есть» и «План Х» из Подмосковья, «Сборная депутатских детей» из Вологодской области, «Алмия» из Курской области. Принимающая сторона выставит на конкурс сатиры и юмора «Войска дяди Вовы». Игра состоит из двух конкурсов «Приветствие» и «Домашнее задание».
Ребята не побоялись выйти на сцену против тяжеловесов юнармейского юмора – «Сборной депутатских детей». В прошлом году именно эта команда сыграла в финале Юнармейской Лиги КВН в Центральном театре Российской армии. Эмоции от той встречи свежи до сих пор, поделился Дмитрий Воронин.
Оно и понятно, ведь на кону – выход в финал. Из девяти команд жюри придется выбрать только одну. Но этим юнармейским сборным веселых и находчивых есть, что показать зрителям. Они уже победили – в ходе конкурсного отбора на окружные игры, пояснила первый заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ», директор АНО «Авангард» Дарья Борисова.
Счастливый билет в финал этого года – у команды КВН «По берегу» из Волгоградской области. Во время онлайн - фестиваля, который проходил декабре 2020 года, ребята оставили далеко позади всех соперников. Им осталось дождаться остальных участников финальной встречи – они определятся по итогам окружных игр в Тюмени, Хабаровске, Казани и Ставрополе.
Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН состоится осенью в Москве. В прошлый раз поддержать юнармейцев пришла популярная российская певица Полина Гагарина. Кто станет хедлайнером нынешнего сезона – пока держат в секрете. Но организаторы обещают: это будет «космос».
Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.
Адрес: Литейный проспект д.20 Дом Офицеров Западного военного округа
Время: 18.00