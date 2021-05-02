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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пасхальное богослужение прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО

В Петербурге пасхальное богослужение прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО

0
76
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге пасхальное богослужение прошло в восстановленном храме начала XIX века в штабе ЗВО

В Санкт-Петербурге главный праздник православных христиан - Пасха Христова - прошла в восстановленном Храме во имя великомученика Георгия Победоносца в историческом здании Главного штаба на Дворцовой площади.

Сегодня этот праздник объединил верующих военнослужащих Западного военного округа, гражданский персонал, членов семей и ветеранов. В богослужении принял участие начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон. Также состоялась церемония освящения икон, которые позже будут переданы в соединения и воинские части округа.  

Храм во имя великомученика Георгия Победоносца был возведён по проекту знаменитого архитектора России в 1822 году и стал первым главным храмом Российской императорской армии. В храме были увековечены сотни имён офицеров, убиты и умерших от ран, полученных в сражениях, за время с 1807 года и кончая русско-турецкой войной 1877-78 годов. В 1917 году храм был закрыт и переделан под бытовое помещение. В настоящее время храм восстановлен и действует на территории штаба Западного военного округа.

Также более 25 тыс. верующих военнослужащих Западного военного округа приняли участие в богослужениях, которые прошли в войсковых храмах и церквях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской, Брянской областях.

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