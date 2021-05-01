Общественники Петербурга поздравили тружеников тыла с Праздником весны и труда

В День Весны и Труда Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с социально ответственным бизнесом – компанией ООО «Марвел КТ», поздравили с праздником тружеников тыла, тех, кто своим трудом внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках акции «МыВместе».

Так, в этот день активисты вместе с представителем социально ответственного бизнеса поздравили 14 тружеников тыла, которые проживают на территории муниципального образования «Малая Охта» Красногвардейского района. Подарки вручал руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь и эксперт ОНФ, генеральный директор ООО «Марвел КТ» Алексей Мельников.

Первой среди них стала Анастасия Леонтьевна, которой несколько дней назад исполнилось 97 лет. Анастасия Леонтьевна поделилась с общественниками воспоминаниями о тех тяжелых для нашей страны годах. Она рассказала, как рыла окопы для обороны Ленинграда.

«В День труда мы решили поздравить людей, кто своим трудовым примером помог нашей стране победить в Великой Отечественной войне. В те тяжелые годы воевала вся страна и люди, которые не были на фронте, трудились не покладая рук в тылу. Они внесли неоценимый вклад к общее дело Победы. Мы решили, что сегодня должны навестить их и преподнести памятные подарки», - рассказал Андрей Рябоконь.

Учитывая преклонный возраст, в подарок труженикам тыла были подготовлены телефоны, простые в управлении и оборудованные возможностью экстренного вызова помощи. Общественники отметили, что это техника отечественного производства была предоставлена ведущим российским разработчиком современных кнопочных телефонов «F+», дочерней кампанией ООО «Марвел КТ».

«Наша кампания давно сотрудничает в Народным фронтом в Санкт-Петербурге по различным социальным проектам. Сегодня, в День труда, мы с радостью подготовили подарки для тех, на кого мы все должны равняться. Это не последние доброе дело, которое мы делаем вместе с ОНФ. В наших ближайших планах помочь ветеранам и многодетным семьям», - отметил Алексей Мельников.