Общественники Петербурга поздравили тружеников тыла с Праздником весны и труда

В День Весны и Труда Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге совместно с социально ответственным бизнесом – компанией ООО «Марвел КТ», поздравили с праздником тружеников тыла, тех, кто своим трудом внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках акции «МыВместе».
Так, в этот день активисты вместе с представителем социально ответственного бизнеса поздравили 14 тружеников тыла, которые проживают на территории муниципального образования «Малая Охта» Красногвардейского района. Подарки вручал руководитель регионального отделения Народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь и эксперт ОНФ, генеральный директор ООО «Марвел КТ» Алексей Мельников.
Первой среди них стала Анастасия Леонтьевна, которой несколько дней назад исполнилось 97 лет. Анастасия Леонтьевна поделилась с общественниками воспоминаниями о тех тяжелых для нашей страны годах. Она рассказала, как рыла окопы для обороны Ленинграда.
Учитывая преклонный возраст, в подарок труженикам тыла были подготовлены телефоны, простые в управлении и оборудованные возможностью экстренного вызова помощи. Общественники отметили, что это техника отечественного производства была предоставлена ведущим российским разработчиком современных кнопочных телефонов «F+», дочерней кампанией ООО «Марвел КТ».