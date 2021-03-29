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Питерец.ру » Общество » #МыВместе: Сборной команде Санкт-Петербурга по плаванию передали 50 комплектов парадной спортивной формы

#МыВместе: Сборной команде Санкт-Петербурга по плаванию передали 50 комплектов парадной спортивной формы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
#МыВместе: Сборной команде Санкт-Петербурга по плаванию передали 50 комплектов парадной спортивной формы

В преддверии чемпионата России по плаванию, который является отбором на Олимпийские игры в Токио, социально ответственная компания Mad Wave передала сборной команде Санкт-Петербурга 50 комплектов парадной спортивной формы. Мероприятие прошло в рамках акции #МыВместе.

Парадную форму в торжественной обстановке в Центре плавания Санкт-Петербурга вручали заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр в Атланте, спортивный директор компании Mad Wave Владимир Предкин и президент Федерации Санкт-Петербурга по плаванию, мастер спорта Андрей Рябоконь.

«Наша сборная по плаванию раньше выглядела вразнобой. Нашей компанией было принято решение выделить помощь сборной в виде комплектов одежды, чтобы наши ребята выглядели достойно, как сильная команда. У нашей компании много социальных проектов, в том числе мы занимаемся вторичной переработкой и создаем упаковку из быстро разлагающегося пластика. Мы рады помочь сборной города по плаванию и очень надеемся на их высокие результаты», – рассказал Предкин.
«Акция #МыВместе в Санкт-Петербурге продолжается. Теперь социально ответственный бизнес расширяет границы своей помощи и оказывает поддержку будущим участникам Олимпийских игр. Хочется пожелать нашим спортсменам, чтобы они успешно отобрались на предстоящие Олимпийские игры. Ребята – достойные представители нашего города, нашей страны. Я уверен, что они покажут хорошие результаты и мы все будем гордиться ими», – отметил Андрей Рябоконь.
Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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