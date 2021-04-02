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Питерец.ру » Общество » В Пулково из-за нарушений условий перевозки задержана мясная и молочная продукция

В Пулково из-за нарушений условий перевозки задержана мясная и молочная продукция

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Хамон, сальчичон, крабовый паштет, сыр и другая мясная и молочная продукция задержаны в Пулково из-за нарушений условий перевозки

29 марта в почтовом терминале аэропорта Пулково должностные лица Управления Россельхознадзора обнаружили в почтовых отправлениях, следовавших из Испании и Литвы в адреса частных лиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, а также Московской, Курской и Амурской областей, около 38 килограммов мясной и молочной продукции. В её число вошли несколько видов хамона, сальчичон, крабовый паштет, сыр Грана Падано и другие мясные и молочные товары.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что в большей части посылок вес продукции превышает предельно допустимый для товаров животного происхождения, которые допускается ввозить в ручной клади и почтовых отправлениях на территорию Российской Федерации в заводской упаковке без разрешения на ввоз и ветеринарного сертификата страны отправления товара (5 кг). Кроме того, все товары перевозились с нарушением температурного режима.

Дальнейшее движение грузов запрещено, посылки возвращены отправителям.

Источник: Россельхознадзор
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