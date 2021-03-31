Снова о третьей волне…

«Питерец.ру» отмечает, что спад второй волны коронавируса в Петербурге несколько замедлился. При этом эксперты не исключают вероятности начала третьей волны. Для этого имеются некоторые предпосылки. Это неблагополучная ситуация в Европе, появление новых штаммов, а также фактор весеннего сезона, способствующий распространению инфекций.

Так что нельзя забывать о мерах предосторожности. К таковым относятся вакцинация, использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Никто не знает, как будут разворачиваться дальнейшие события. Но лучше защитить себя от вируса с помощи прививки.

Напоминаем, что в Петербурге и других городах России проходит вакцинация населения. Однако темпы этой кампании оставляют желать лучшего.