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Питерец.ру » Экономика » Как вакцина повлияет на ВВП

Как вакцина повлияет на ВВП

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fontanka.ru
Российский ВВП может вырасти за счет вакцинации

«Питерец.ру» сообщает, что аналитики МВФ прогнозируют рост российского ВВП на 3% в 2021 году и на 4% в 2022 году. Оптимизм экспертов связан с ободрением вакцины и началом прививочных кампаний. Это вселяет надежду на скорое окончание пандемии коронавируса и снятие ограничений.

Эти ограничения становятся препятствиями для быстрого восстановления экономики. Но посмотрим, как будут разворачиваться события. Во время пандемии сложно давать какие-либо объективные прогнозы. Конечно, хочется, чтобы прививочная кампания принесла свои положительные плоды.

Массовая вакцинация в России началась 25 января. В Петербурге прививку сделали более 39 тыс. человек. 6687 человек закончили двухнедельный цикл. Всего в Северной столице работает 88 прививочных пунктов.

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