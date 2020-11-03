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Питерец.ру » Общество » В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы

В Петербурге активисты обнаружили открытые коллекторы

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
ОНФ
Ловушка для горожан: Активисты ОНФ в Петербурге обнаружили открытые коллекторы рядом с парком Екатерингоф

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге поступило обращение от петербуржцев, которые сообщили общественникам о том, что в Адмиралтейском районе города они обнаружили открытые люки. Молодые родители, ежедневно совершающие прогулки в парке, выразили обеспокоенность за безопасность своих детей, любящих играть на природе. Так, во время очередной прогулки один из детей оказался в опасной близости от люка, который не был заметен издалека.

В свою очередь, активисты ОНФ провели мониторинг, в ходе которого данный факт подтвердился. Так, они увидели, что открытые коллекторы находятся на участке вдоль набережной Бумажного канала, рядом с центральным входом в парк Екатерингоф.

В зеленой зоне, отделяющей тротуар от береговой линии, активисты нашли последовательно расположенные 4 открытых люка. Так как они находятся на газоне, то из-за густой травы незаметны для прохожих. Никаких предостерегающих знаков или ограждений активисты не обнаружили. Общественники отметили, что каждый из них имеет довольно большую глубину, и падение внутрь человека или животного неминуемо повлечет за собой серьезные травмы.

«Парк Екатерингоф является одним из любимых мест для отдыха горожан. Здесь ежедневно гуляют сотни людей, в том числе родители с детьми, люди пожилого возраста, маломобильные граждане, а местные жители выгуливают рядом с ним домашних животных. Недопустимо, чтобы открытые люки, которые представляют опасность, были не огорожены и оставлены без присмотра», - отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Активисты Народного фронта обратились в профильные органы с просьбой предпринять меры по установке необходимых предупреждающих ограждений вокруг люков, либо их закрыть

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
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