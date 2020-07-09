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Питерец.ру » Общество » Ситуация с коронавирусом ухудшается

Ситуация с коронавирусом ухудшается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Как относиться к росту статистики по коронавирусу в Петербурге?

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с коронавирусом в Северной столице не улучшается. Если в начале июня в городе возникало около 200 случаев заражений в сутки, то теперь это цифра приближается к 300. Однако глава лаборатории Института экспериментальной медицины Лариса Шитилина считает, что поводов для паники нет.

По мнению эксперта, всплеском заболевания можно считать, когда статистика ухудшается в 2-3 раза. Сейчас такого не наблюдается, потому сильно переживать относительно происходящего не нужно.

Шитилова считает, что здесь следует учесть еще ряд факторов. Люди расслабились и несколько забыли про средства индивидуальной защиты. Большую роль сыграло и увеличение охвата тестирования. Это все и отразилось на статистике, которая ухудшилась.

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