Что мешает победить пандемию?

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с covid-19 по-прежнему остается сложной. Количество зараженных продолжает расти. Нашей стране никак не удается выйти на плато по коронавирусу, не говоря уже о том, чтобы победить пандемию. Какие факторы становятся здесь помехами?

Во-первых, ситуация с коронавирусом – проблема мирового масштаба. Эту пандемию еще не удалось победить никому. Во-вторых, россияне не проявляют достаточной дисциплины в том, чтобы соблюдать необходимые меры безопасности. Далеко не все носят маски и соблюдают социальную дистанцию. В-третьих, все это происходит при попустительстве властей, от которых не видно эффективного контроля за соблюдением этих мер. В этом вопросе отсутствует четкий и системный подход. Людей то штрафуют, то пугают, то вообще никак не контролируют.