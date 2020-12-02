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Питерец.ру » Общество » Что мешает победить пандемию?

Что мешает победить пандемию?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какие факторы становятся препятствиями для борьбы с коронавирусом

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с covid-19 по-прежнему остается сложной. Количество зараженных продолжает расти. Нашей стране никак не удается выйти на плато по коронавирусу, не говоря уже о том, чтобы победить пандемию. Какие факторы становятся здесь помехами?

Во-первых, ситуация с коронавирусом – проблема мирового масштаба. Эту пандемию еще не удалось победить никому. Во-вторых, россияне не проявляют достаточной дисциплины в том, чтобы соблюдать необходимые меры безопасности. Далеко не все носят маски и соблюдают социальную дистанцию. В-третьих, все это происходит при попустительстве властей, от которых не видно эффективного контроля за соблюдением этих мер. В этом вопросе отсутствует четкий и системный подход. Людей то штрафуют, то пугают, то вообще никак не контролируют.

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