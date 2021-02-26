Профилактика пожаров в Шапках

На днях, Екатерина Петренко, представитель МО ВДПО Тосненского района вместе с Ольгой Абдухаковой, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района провели профилактический рейд среди жителей частного сектора в поселке Шапки.

В основном, беседы носили индивидуальный характер - жителям разъясняли правила эксплуатации печного отопления, газового и электрооборудования, напоминали о необходимости вовремя производить оценку корректности работы всей потенциально опасной техники, устройств и электропроводки.

Также рейд затронул и общественные места - магазины и автобусные остановки. Жителям напоминали базовые правила пожарной безопасности, действия, которые необходимо предпринимать, если огонь все-таки разгорелся, а также разговаривали об алгоритме действий при пожаре.

Все слушатели получили яркие листовки с краткой информацией по всем озвученным темам - как для того, чтобы подкрепить знания, так и для того, чтобы при необходимости всегда иметь под рукой руководство к действию.











