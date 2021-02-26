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Питерец.ру » Общество » Профилактика пожаров в Шапках

Профилактика пожаров в Шапках

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
В Тосненском районе провели профилактический рейд среди жителей частного сектора в поселке Шапки

На днях, Екатерина Петренко, представитель МО ВДПО Тосненского района вместе с Ольгой Абдухаковой, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района провели профилактический рейд среди жителей частного сектора в поселке Шапки.
В основном, беседы носили индивидуальный характер - жителям разъясняли правила эксплуатации печного отопления, газового и электрооборудования, напоминали о необходимости вовремя производить оценку корректности работы всей потенциально опасной техники, устройств и электропроводки.
Также рейд затронул и общественные места - магазины и автобусные остановки. Жителям напоминали базовые правила пожарной безопасности, действия, которые необходимо предпринимать, если огонь все-таки разгорелся, а также разговаривали об алгоритме действий при пожаре.
Все слушатели получили яркие листовки с краткой информацией по всем озвученным темам - как для того, чтобы подкрепить знания, так и для того, чтобы при необходимости всегда иметь под рукой руководство к действию.
Профилактика пожаров в Шапках




Источник: ВДПО Тосненского района
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