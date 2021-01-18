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Питерец.ру » Общество » Профилактика пожаров в многоквартирных домах!

Профилактика пожаров в многоквартирных домах!

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Более 50% от общего количества пожаров, происходящих в жилье, случаются по причине неосторожного обращения с огнем.

Пожары в многоквартирных жилых домах обладают повышенным уровнем распространения огня на большие площади. Распространение пламени из одной квартиры в другую происходит очень быстро, поэтому пожары в таких домах влекут за собой огромные потери для жильцов. Более 50% от общего количества пожаров, происходящих в жилье, случаются по причине неосторожного обращения с огнем.
Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту – это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении, неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.
С целью профилактики пожаров в жилом секторе Екатерина Петренко, представитель Тосненского МО ВДПО совместно с Ольгой Абдухаковой, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района, провели профилактический рейд по многоквартирным домам Тосненского района с целью напоминания жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
Противопожарный инструктаж с жильцами, раздача памятных листовок с алгоритмом действий при пожаре и номерами телефонов экстренных служб были выданы на руки жильцам, жителей, не заставших дома - памятки были доставлены посредством почтовых ящиков, а также вся важная информация продублирована на плакатах, нашедших свое место на информационных стендах в парадных.
Надеемся, что никому не придется применять перечисленные в листовке правила в реальной жизни, но в данном случае лучше сработать на опережение, своевременно напомнив о важном, нежели потом кусать локти!
Профилактика пожаров в многоквартирных домах!

Источник: ВДПО Тосненского района
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