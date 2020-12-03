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Питерец.ру » Общество » Рейд безопасности

Рейд безопасности

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
Принято считать, что взрослым нет необходимости повторять прописные истины - они их знают и соблюдают на уровне рефлексов.

Принято считать, что взрослым нет необходимости повторять прописные истины - они их знают и соблюдают на уровне рефлексов. Например, всем известно, что нельзя курить в постели или оставлять костер в лесной полосе без присмотра. Но, к сожалению, трагедии все-равно происходят.
Поэтому, составляя план мероприятий по пропаганде пожаробезопасного поведения, мы стараемся охватить не только детские и юношеские учебные заведения, но и проводим работу со взрослыми.
На днях такой выездной рейд прошел в поселке Красный Бор - наш специалист Екатерина Петренко, представитель Тосненского МО ВДПО совместно со старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района Ольгой Абдухаковой, посетили квартиры многодетных семей и семей, на попечительстве которых проживают инвалиды, чтобы провести противопожарный инструктаж и напомнить о базовых правилах безопасности.
В ходе бесед внимание уделялось не только проговариванию и повторению правил пожарной безопасности и пожаробезопасного поведения, но и проверке проводки в квартирах, а также способах использования электроприборов. Особенный акцент был сделан на обогревателях - с приходом зимних холодов учащаются случаи возгорания подобной техники.
Всем жителям были оставлены листовки с указанием номеров телефона служб спасения, а также списком основных правил, соблюдение которых может гарантировать безопасность.
Важно отметить, что в процессе рейда был выявлен ряд квартир, жители которых не соблюдают важное правило о нежелательности курения внутри помещения. С ними была проведена дополнительная разъяснительная работа, в ходе которой удалось получить положительный отклик.
Будем надеяться, что проведение подобных рейдов поможет снизить риски пожаров в опасный осенне-зимний период.



Источник: ВДПО Тосненского района
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