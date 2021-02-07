Личный прием жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга провел Михаил Романов

Жители Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратились за помощью по разным вопросам к Михаилу Романову, депутату Государственной Думы РФ, Заместителю председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члену фракции «Единая Россия». Парламентарий в рамках личного приема выслушал граждан, рассказавших о нелегальной торговле контрафактным алкоголем, съемных квартирах, перенаселенных гастарбайтерами и проблемах с благоустройством территорий.

Михаил Романов, отвечая на запросы жителей района, пообещал обратиться в Правительство Санкт-Петербурга и к руководству ОАО «РЖД» по поводу ускорения ремонтных работ на Цимбалинском мосту, к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко для решения проблем с освещенностью детских площадок и асфальтирования дворов, к ответственным лицам Администрации Санкт-Петербурга по поводу ремонта ряда домов по Софийской улице. Также депутат направит запрос в Генпрокуратуру РФ по поводу законности строительства дома на углу Купчинской и Дундича.

Парламентарий взял на личный контроль вопрос о съемных квартирах в домах 20, к.4 и 27, к. 1 по Софийской улице и торговле в этом районе контрафактным алкоголем отметив, что привлечет к решению проблем правоохранительные органы и инициирует соответствующие проверки.