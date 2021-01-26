В Тосненском районе продолжаются профилактические рейды

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района совместно с представителями Тосненского МО ВДПО продолжают профилактические рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе. В связи с холодным периодом времени года основное внимание было уделено разъяснению правил установки и эксплуатации отопительных печей, а также правил эксплуатации электронагревательных приборов в жилом помещении.

В беседах с жителями частных домов сотрудники пожарной службы подробно разъясняют, как правильно эксплуатировать отопительные печи, как избежать перегрузки электрической сети и короткого замыкания, а также раздают памятные листовки по пожарной безопасности.

С целью предотвращения пожаров и гибели людей на них подобные рейды будут продолжаться и далее на территории Тосненского района.





