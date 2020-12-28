Удалось выйти на плато?

«Питерец.ру» сообщает, что в России стабилизировалась статистика по коронавирусу. Можно сказать, что ежедневный прирост количества заболевших находится примерно на одном уровне. То же самое происходит с показателем смертности.

Подобная картина наблюдается в течение месяца. Скорее всего, мы вышли на плато по коронавирусу, и через некоторое время статистика пойдет на спад. Всего с начала пандемии в России было зафиксировано более 3 млн. случаев коронавируса. Умерло около 55 тыс. человек.

Трудно сказать, когда удастся вообще победить пандемию. Многие связывают большие надежды с вакцинацией, которая в 2021 году станет массовой. Кто-то сохраняет сдержанность в прогнозах и избегает чрезмерного оптимизма.