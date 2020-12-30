Не играй с огнем — погибнешь в нем!

На днях, в детском саду №33 деревни Новолисино воспитанники старшей и подготовительной группы прослушали урок по пожарной безопасности, который для них провели Екатерина Петренко, представитель Тосненского МО ВДПО и Ольга Абдухакова, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.

Ребята оказались довольно подготовленными и быстро отвечали на вопросы, решали ребусы и отгадывали загадки по теме пожарной безопасности и противопожарного поведения.

Кроме того, Екатерина и Ольга провели для детей занимательный тест - все вопросы были составлены так, чтобы дать ребятам возможность поразмышлять и применить логику, потому как такой подход позволяет улучшить скорость запоминания новой информации в полтора раза.

Дальше для закрепления материала, детям был продемонстрирован специально подготовленный мультфильм, где на ярких примерах героев были иллюстрированы все правила пожарной безопасности, а также действия, которые следует предпринимать, чтобы избежать распространения огня.

Как мы уже говорили, воспитанники детского сада №33 оказались очень активными ребятами и ближе к концу встречи уже сами выступили в роли лекторов - рассказали своим гостям об опасности, которое таит в себе электричество и то, что забавы с огнём и спичками - не лучшее занятие.

Материал ребята представили в стихотворной форме - задорно, весело и очень ярко.

Прощались на хорошей ноте - дети взяли с гостей обещание обязательно приехать к ним ещё раз и делились положительными впечатлениями об уроке!

На память ребятам достались красочные памятки с тезисным набором базовых правил безопасности и указанием номеров телефонов службы спасения.









