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Питерец.ру » Общество » Проблема с донорской кровью

Проблема с донорской кровью

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Северной столице не хватает крови для переливания

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице возникла ситуация, когда город остро нуждается в донорской крови. В настоящий момент наблюдается острая серьезная крови 1-й и 2-й групп. Это произошло из-за того, что многие пациенты нуждаются именно в такой крови.

Существуют и другие объективные причины. В Петербурге сначала сократилось число операций, а потом снова выросло. Поэтому количество людей, нуждающихся в крови, заметно увеличилось. Однако доноров больше не стало. Так и возникла ситуация с острой нехваткой крови самых распространенных групп.

Проблему пытаются решать и предпринимают для этого необходимые усилия. Однако никаких послаблений для доноров по-прежнему не делается. В донорских пунктах не принимают всех желающих.

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