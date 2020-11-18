Проблема с донорской кровью

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице возникла ситуация, когда город остро нуждается в донорской крови. В настоящий момент наблюдается острая серьезная крови 1-й и 2-й групп. Это произошло из-за того, что многие пациенты нуждаются именно в такой крови.

Существуют и другие объективные причины. В Петербурге сначала сократилось число операций, а потом снова выросло. Поэтому количество людей, нуждающихся в крови, заметно увеличилось. Однако доноров больше не стало. Так и возникла ситуация с острой нехваткой крови самых распространенных групп.

Проблему пытаются решать и предпринимают для этого необходимые усилия. Однако никаких послаблений для доноров по-прежнему не делается. В донорских пунктах не принимают всех желающих.