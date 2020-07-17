Вишневский раскритиковал новую схему

«Питерец.ру» сообщает, что оппозиционный депутат Борис Вишневский негативно высказался о схеме с многодневными выборами. По мнению парламентария, в этом случае ночью станет возможной подмена бюллетеней. Причем это будет происходить без каких-либо наблюдателей. Вишневский считает, что таким способом власть сможет обеспечить себе нужные результаты на выборах.

Безусловно, критика новой системы имеет определенные основания. При таком раскладе возникают дополнительные возможности для фальсификаций. Так что можно было оставить прежнюю схему голосования, когда все ограничивалось одним днем. Однако тактика голословных обвинений — это не лучший вариант. Критика не должна переходить через определенную грань. Оппозиция иногда этот принцип нарушает.