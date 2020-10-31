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Питерец.ру » Общество » Саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны

Саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В октябре текущего года саперы ЗВО вывезли более 300 боеприпасов времён войны, обнаруженных в  Санкт-Петербурге и Ленобласти

На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре текущего года мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка  общевойсковой армии Западного военного округа было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 300 артиллерийских  снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, частных садовых участках, и лесных массивах региона. Так, например, благодаря своевременным действиям саперов с места строительства будущей железнодорожной станции в Пушкинском районе Петербурга было вывезено более 3 килограмм тротилового вещества и около 10 мин и артснарядов различного калибра. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность. Все обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.

Военнослужащие подразделений разминирования ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

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