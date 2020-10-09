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Питерец.ру » Общество » Изменен режим работы

Изменен режим работы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Ленобласти ввели новый режим работы для некоторых организаций и предприятий

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти изменен режим работы некоторых предприятий и организаций. Это имеет отношение к кинотеатрам, салонам красоты, МФЦ, парикмахерским.

Организации, находящиеся в районах со сложной эпидемической обстановкой, могут работать, когда зал заполнен не более чем на 50%. Естественно, посетители и работники должны носить маски. Другим организациям требуется соблюдать только масочный режим. Что касается учреждения дополнительного образования из «красной» зоны, их группы могут работать при численности не более 12 человек.

Остальные требования для организаций и предприятий относительно борьбы с коронавирусной инфекцией тоже остаются актуальными. Дальнейшие меры будут зависеть от ситуации в регионе.

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