В гости к пожарным!

Когда говорят, что в современном мире нет места супергероям - это все выдумки. Ведь бок о бок, с нами ежедневно сражаются с опасностями настоящие герои - сотрудники спасательных служб. Да, они не носят алые плащи и вряд ли вы узнаете их в толпе без их специального обмундирования, но они всегда рады пригласить вас в гости к себе на работу и рассказать о привычных буднях.

23 октября на такую экскурсию в ПСЧ № 86 г. Тосно отправились первоклассники Тосненской средней общеобразовательной школы № 4.

Командир отделения Александр Приписнов встретил своих юных гостей в строгой форме, но с широкой улыбкой. Он провел ребятам увлекательную экскурсию по территории пожарной части, продемонстрировал, как работает специальная техника, и даже разрешил детям посидеть в настоящей пожарной машине! Ребята были в восторге и все внимательно изучали, наперебой задавая вопросы о предназначении той или иной вещи внутри.

В ходе беседы, Александр напомнил детям о важных правилах пожарной безопасности и о том, как можно связаться с пожарной службой в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И даже, продемонстрировал, как быстро собираются на каждый такой вызов он и его коллеги!

Экскурсия была организована и проведена совместно с Тосненский МО ВДПО и Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.

















