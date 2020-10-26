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Питерец.ру » Общество » В гости к пожарным!

В гости к пожарным!

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Опубликовал: PRESS VDPO TOSNO
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Фото:
ВДПО Тосненского района
23 октября на экскурсию в ПСЧ № 86 г. Тосно отправились первоклассники Тосненской средней общеобразовательной школы № 4.

Когда говорят, что в современном мире нет места супергероям - это все выдумки. Ведь бок о бок, с нами ежедневно сражаются с опасностями настоящие герои - сотрудники спасательных служб. Да, они не носят алые плащи и вряд ли вы узнаете их в толпе без их специального обмундирования, но они всегда рады пригласить вас в гости к себе на работу и рассказать о привычных буднях.
23 октября на такую экскурсию в ПСЧ № 86 г. Тосно отправились первоклассники Тосненской средней общеобразовательной школы № 4.
Командир отделения Александр Приписнов встретил своих юных гостей в строгой форме, но с широкой улыбкой. Он провел ребятам увлекательную экскурсию по территории пожарной части, продемонстрировал, как работает специальная техника, и даже разрешил детям посидеть в настоящей пожарной машине! Ребята были в восторге и все внимательно изучали, наперебой задавая вопросы о предназначении той или иной вещи внутри.
В ходе беседы, Александр напомнил детям о важных правилах пожарной безопасности и о том, как можно связаться с пожарной службой в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И даже, продемонстрировал, как быстро собираются на каждый такой вызов он и его коллеги!
Экскурсия была организована и проведена совместно с Тосненский МО ВДПО и Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района.








Источник: ВДПО Тосненского района
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожарные дети
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