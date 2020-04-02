В Петербурге сотрудники МЧС проводят профилактическую работу

В связи с вынужденным переходом на дистанционную работу и обучение многие жители Санкт-Петербурга проводят эту неделю на своих загородных участках, чтобы подготовиться к грядущему дачному сезону. Чтобы предотвратить трагедии и предупредить садоводов о последствиях неосторожного обращения с огнем, сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района провели рейды по садоводствам района.

Представители государственного пожарного надзора рассказали дачникам о запрете на разведение костров, сжигание бытовых отходов, сухой травы, растительности, стерни и пр. Напомнили также и о необходимости в случае пожара иметь наготове запас воды и другие средства пожаротушения, например, углекислотный или порошковый огнетушитель. Не менее важно уметь ими пользоваться. Кроме того, инспекторы уделили внимание безопасному использованию электронагревательных приборов, мангалов, открытого огня и т.п. Напоследок сотрудники надзорных органов разместили на информационных стендах каждого садоводства памятки по соблюдению мер пожарной безопасности. Председателям разъяснили необходимость соблюдения требований к противопожарным разрывам и минерализованным полосам, обеспечения наличия пожарных водоемов и подъездных путей к ним и к дачным участкам, создания системы оповещения об угрозе пожара и другие правила.

Но не у всех есть возможность провести это время на даче, некоторые горожане продолжают работать, а их дети ходить в дежурные детские сады, которые есть в каждом районе нашего города. Чтобы скрасить досуг малышей, а заодно и рассказать им о правилах пожарной безопасности и о профессии огнеборца сотрудники пожарной Пушкинского района провели для них познавательно-развлекательную эстафету. Ребята выполняли задания и отвечали на вопросы, а также примерили боевую одежду огнеборцев.