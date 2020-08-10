Дополнительная мера защиты от пожара

Для того чтобы получить ответ на вопрос, почему автономный пожарный извещатель нужен в каждом доме, необходимо спросить у себя - хотел бы он сам вовремя узнать о начинающемся пожаре в своей квартире или доме? А если пожар начинается в соседней комнате и сразу его не заметили? Или пожар возник ночью, когда все спят? Полагаю, ответ очевиден. В тоже время, большинство наших граждан пребывают в уверенности, что в их квартире или доме пожар невозможен в принципе. Так ли это? В корни неверно, очень многие не отдают себе отчет в том, что большинство пожаров происходит именно из-за неосторожного обращения с огнем. В большинстве случаев, пожары случаются в частном жилом секторе. Автономные пожарные извещатели помогают обнаружить возгорание и спасти свою и жизнь своих близких на самой начальной стадии.

Сегодня, 10 августа, установка автономных пожарных извещателей происходила на территории Никольского городского поселения Тосненского района, в семьях, которые нуждаются в дополнительной защите. Информация предоставлена отделом социальной защиты населения администрации района.

Во время установки, представители Тосненского МО ВДПО совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района при участии инструктора противопожарной профилактики Татьяны Васильевны Колычевой и начальника сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского поселения Игоря Николаевича Миронова проводили противопожарный инструктаж, в ходе которого рассказывали о принципе работы и правилах эксплуатации извещателей, а также напоминали гражданам об основных правилах безопасности при работе с газовыми и электроприборами, рассказывали о необходимости своевременного проведения трубопечных работ. В завершении, всем жильцам вручили памятки о действиях при пожаре, с указанием номеров телефона экстренной службы.

















